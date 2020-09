Tar opp Skagen med samferdselsministeren

Nyheter

For en tid tilbake ble det kjent at Widerøe ville legge ned sin rute fra Skagen flyplass til Tromsø. I tillegg ble det kjent at et utvalgt ville legge ned en rekke av de minste flyplassene og erstatte dem med færre, men større lufthavner.

Nå har Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, kommet på banen. I Stortinget vil ha be samferdselsminister Knut Arild Hareide sørge for at det innføres FOT-ruter (flyruter som er satt ut på anbud) fra Stokmarknes og Skagen.

Slagsvold Vedum vil ha dette innført snarlig, melder han i en e-post via sin politiske rådgiver.

Stiller spørsmål

Skagen ved Stokmarknes beholdt sine to daglige avganger til Bodø med Widerøe da selskapet kuttet i rutetilbudet tidligere i høst, men fra 1. oktober vil ruta til Tromsø være en saga blott.

I Stortinget vil Slagsvold Vedum stille samferdselsministeren følgende spørsmål: Vil statsråden sørge for at det ikke gjeninnføres flypassasjeravgift, normal momssats, eller startavgift fra Avinor dette året, og vil statsråden vurdere snarlig implementering av FOT-ruter til og fra Florø, Hovden (Ørsta/Volda) og Stokmarknes?

– Om ikke regjeringen raskt tar grep, advarer Widerøe mot at FOT-rutene til og fra flyplassen vil forsvinne. Flyplassen er truet. Dersom rutene til Stokmarknes forsvinner, vil det utvilsomt får store konsekvenser for Vesterålen, uttaler Slagsvold Vedum.

Akutt fare

I sin begrunnelse, trekker Senterpartiets leder frem at flybransen har blitt rammet av det ene avgiftssjokket etter det andre fra sittende regjering. Momsen ble økt fra åtte til 12 prosent og flypassasjeravgift ble innført. Dette mener Slagsvold Vedum har gjort flere ruter ulønnsomme.

Nå mener han det er en akutt fare for at tilbudet fra Stokmarknes, i tillegg til Hovden og Florø, skal forsvinne.

– For å berge disse, anbefaler Widerøe en rask implementering av FOT-ruter til og fra flyplassene, opplyser Slagsvold Vedum.