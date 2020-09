PST vitner mot «Laila fra Lødingen» i dag

Nyheter

Under sin frie forklaring i retten onsdag sa Laila Anita Bertheussen at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tilsynelatende hadde glemt at hun også var et offer i saken der daværende justisminister Tor Mikkel Wara, daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde alle ble utsatt for det PST mener er trusler mot demokratiet.

PST er blitt kritisert for å ha tunnelsyn og for å ha drevet en ensidig etterforskning mot Waras samboer. Da Laila Anita Bertheussen forklarte seg i retten, måtte hun gang på gang kommentere de funnene som etterforskerne hadde gjort på PC-er og mobiler.

Særlig aktiv var Bertheussen på meldingsplattformen Messenger, der hun hadde direkte dialog med mange, og i en gruppe blant annet sammensatt av henne, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Rights.no-journalist Rita Karlsen og ekskona til Per Sandberg i Frp.

Reaksjon på teater

Ingen av spørsmålene onsdag gikk på de konkrete straffbare forholdene som Bertheussen er tiltalt for. Aktoratet var derimot opptatt av å tegne et bilde av hvordan den nå 55 år gamle kvinnen virket mest opprørt over at fasaden på huset hun og samboer Tor Mikkel Wara hadde på Røa i Oslo var brukt i teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box, og at hun var blitt hengt ut i offentligheten som «et vedheng til justisministeren».

At boligen var tilgriset og bilen forsøkt antent virket hun derimot ikke like opprørt over, mener aktoratet.

– Motivet for hendelsene mener vi kan trekkes opp mot hennes reaksjon på dette teaterstykket. Det er fokus som har vært i mange falsetter gjennom Facebook-innlegg, i chattegrupper, nærmest i direkte kontakt med journalister for å fôre pressen med bilder. Det var også et langvarig fokus, sier statsadvokat Frederik Ranke som sammen med statsadvokat Marit Formo utgjør aktoratet i saken.

Frustrerte fruer

Bertheussen ble onsdag bedt om å kort kommentere en rekke av de tekniske funnene som PST har gjort i saken. Mye er digitalt og mye er ikke-offentlige ytringer gitt i lukkede rom eller som direkte meldinger til andre.

Flere ganger reagerte hun med å si at det etterforskerne hadde gravd fram, ikke var ment for å leses opp offentlig eller legges fram i en rettssak.

– De har trukket fram alle personlige mailer, samtaler og diskusjoner mellom frustrerte fruer, men det er lite i det offentlige rom. Dette er stort sett personlige oppfatninger, sier Bertheussens advokat John Christian Elden til NTB.

Alarmanlegget

Torsdag vil retten ventelig også få høre nærmere om det mye omtalte alarmanlegget i huset til Bertheussen/ Wara i Vækerøveien når PST skal gå gjennom trusselvurderingen som ble lagt til grunn da Tor Mikkel Wara ble justisminister.

Bertheussen tegnet et bilde av en leverandør og et sikkerhetssystem som fungerte dårlig overens med slik livet for den lille familien på Røa fungerte. Ofte var mesteparten av alarmsystemet ikke i drift eller ble aktivt koblet ut av Bertheussen som med sine helseplager og hobbyaktiviteter lot seg forstyrre av det avanserte tekniske anlegget.

