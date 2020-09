Nyheter

Varselet fra yr.no for fredagen, tyder nemlig på at det fortsatt kommer til å bli vått.

Men det er et lite håp for alle som er luta lei av regnet. Det ser ut som det kan bli et gløtt av oppholdsvær midt på dagen. Utover kvelden kommer regnet tilbake, skal vi tro yr.no. Og nedbørsmengden vil øke utover kveldstimene, men det kan avta inn mot midnatt.

Vinden vil anslagsvis ligger mellom fire og sju sekundmeter gjennom dagen.