75 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Økningen er på samme nivå som dagen før, da det ble registrert 76 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 150 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nærmere 900.000 er til nå testet for koronavirus i Norge. De siste ukene er det blitt testet mer enn 80.000 nye per uke. Smittetrykket i Norge har økt den siste tiden og det er nå 23,9 smittede per 100.000 innbyggere.

I alt 16 personer fikk fredag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. FHI har registrert 265 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars.

Det er ifølge FHI ikke alltid mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.