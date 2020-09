Momek satser videre på Melbu – kjøper Villaveien 3

Nyheter

Bjørn Eivind Risøy, leder for Momek Invest AS, sier kjøpet betyr at selskapet som blant annet er store innen pumper til oppdrettsindustrien har stor tro på markedet i Vesterålen.

– Vi vil videreutvikle virksomheten vår der, og ser et stort uforløst potensial innen pumper og ventiler blant annet til havbruksnæringen, sier Risøy.

Rustes opp

Han sier bygget skal rustes kraftig opp i tiden framover.

– Sånn det er nå bruker vi hele arealet i bygget, men vi skal ruste opp så det blir bedre for de ansatte, mer framtidsrettet og mer produktivt, sier han.

Arne Holand, som er seksjonsleder for Momek på Melbu, mener også selskapet er inne i en god utvikling. Han forteller at avdelingen for tiden jobber både overfor ulik industri, og kommunale selskaper innen vann og avløp.

Flere store jobber

– Nå har vi nettopp tegnet en kontrakt med Sortland kommune om nye avløpstasjoner. Vi holder også på med en stor jobb for Elkem Salten, hvor vi monterer rør og ventiler. Det er veldig store dimensjoner. Store deler av arbeidsstyrken er der nå på turnusjobb og monterer, sier han.

Tidligere har Momek på Melbu vært store innen produksjon av en type toalettmodul som de selv har utviklet, forteller han. Nå er imidlertid produksjonen av denne modulen satt ut til et annet foretak i Momek. Toalettmodulene skal nå produseres i Kroatia, mens avdelingen på Melbu rendyrker virksomheten innen avløp og rør.

Momek Services AS har flere avdelinger, og er Nord-Norges største verkstedkonsern.