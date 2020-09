Nyheter

Har du planer om å gjøre noe utendørs tirsdag, da er morgenen tidspunktet å gjøre det på. Ifølge værmeldingen på yr.no ser det lovende ut i morgentimene tirsdag. Det er ventet opphold og regnet skal holde seg borte frem til klokka 10.

Vinder ser ut til å holde seg fra en til fire sekundmeter gjennom hele dagen.

Utover dagen er det fare for at det kan komme noen regndråper, men ikke verre enn at en skal kunne holde seg tørr under en god paraply.