Milliardselskap satser i Sortland Havn

Nyheter

Det opplyser havnesjef Rune W. Monrad i en pressemelding.

Samskip er et stort transportselskap og har en årlig omsetning på 677 millioner euro, som vil si over sju milliarder kroner med dagens kurs. Selskapet har kontorer i 35 land over hele verden.

– For videre utvikling av Vesterålen og transportbehovet dette medfører, er det gledelig at en stor internasjonal aktør er inne med multimodule transportløsninger som dekker sjø, land og bane, sier Monrad i pressemeldingen.

Han opplyser at denne satsingen som Samskip gjør på Sortland, gjør at kunder i Nord-Norge raskt kan nå kunder over hele Europa, Storbritannia og Baltikum. I tillegg er veien kortere til Russland og det sentrale Asia.

Transportløsningen er kostnadseffektiv og miljøvennlig, melder det. Løsningene kan også skreddersys for kundene med tanke lasting og lossing.

– Det gjør at blant annet sjømatprodusenter i hele Nord-Norge ser tilbudet i Sortland Havn som et bedre alternativ enn landtransport. Tilbudet kan erstatte tusenvis av vogntog på veiene i Vesterålen og Nord-Norge, og er en seier for miljø, økonomi og veisikkerhet, påpeker Monrad.

Fartøyene som skal anløpe Sortland Havn er miljøvennlige og kan håndtere ulike typer last. Det skal også settes inn dedikerte fartøy fra Sortland direkte til sørlige Europa om behovet er der.

– Satsingen til Samskip er strategisk og de anser Vesterålen som et viktig og særdeles interessant marked, opplyser Monrad.

Ledelsen i selskapet skal besøke Sortland i nær fremtid.