Sju måtte punge ut etter laserkontroll

Denne gangen var det utrykningspolitiet som gjennomførte en laserkontroll på Hadselfjordveien på Stokmarknes.

Resultatet ble at sju nye bilister må punge ut til statskassa etter å ha fått forenklet forelegg for å ha vært for harde på gassen. Men det var ingen som mistet førerkortet denne gangen.

Kontrollen ble holdt i en 60-sone. Kveldens høyeste hastighet ble målt til 76 kilometer i timen, melder politiet på Twitter.

Et søk på lovdata.no viser at bilføreren som kjørte i 76 kilometer i timen, må ute med 5.500 kroner i bot.