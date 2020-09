Sortland får åtte millioner til bredbånd – penger også til Bø og Andøy

Nyheter

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. Det er fylkesrådet som har bevilget i alt åtte millioner kroner til utbygging av bredbånd i Sortland, og da er det Holmstaddalen og Valfjorden til Frøskeland som får nyte godt av millionene denne gangen.

I alt får Nordland like under 39 millioner kroner av de 406 millionene som er avsatt til utbygging av bredbånd på landsbasis.

SVs gruppeleder i fylkestinget, Christian Torset, sier i pressemeldingen at han er kjempeglad for pengene som nå bevilges til Sortland.

– Dette vil føre til at bedrifter og husstander i området vil få et digitalt løft. I dag er mulighetene i området begrensede, noe som skal stor frustrasjon hos innbyggerne og etablerte bedrifter. Dette hindrer nyutvikling i området, beskriver han.

Sortland kommune har ifølge Torset hatt planer om utbygging i dette området i en årrekke, og har fått en rekke klager fra innbyggerne og bedriftene. I området som skal bygges ut, er det nå 370 boliger og 14 fritidsboliger.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland fra Krf, melder at beløpet som Nordland har fått ikke er nok til å dekke det reelle behovet som er i dag.

– Derfor må vi gjøre strenge prioriteringer på hvem som kan få. Nordland er et av fylkene med lavest dekning av høyhastighets bredbånd. For fylkesrådet er det viktig å få opp dekningsgraden, sier hun, og påpeker samtidig at de håper på mer statlig drahjelp ved neste korsvei.

Målet er ifølge Haukland at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi skal elimineres.

Også Andøy får en million kroner til bredbåndsprosjektet. Eksakt hvilke områder som får nyte godt av millionen, sier pressemeldingen ikke noe om.

Bø kan også glede seg over at det er bevilget bredbåndskroner fra fylkesrådet. De har fått 500.000 kroner som skal gå til utbygging fra Straume til vea.