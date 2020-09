12 bøtelagt i kontroll

Nyheter

På Stokmarknes og Sortland har utrykningspolitiet hatt adferdskontroll i trafikken torsdag ettermiddag.

Det ble bra fangst for lovens voktere også denne gangen. Hele 12 forenklede forelegg ble gitt til bilister som ikke fulgte trafikkreglene.

Ifølge Twitter-kontoen til politiet i Nordland, var det i alt ni bilister som ble bøtelagt for å ha brukt håndholdt mobil under kjøring. To ble bøtelagt for manglende lysbruk, mens den siste fikk bot for å ha kjørt over sperrelinjen.

Også tidligere denne uken har politiet hatt god fangst i Vesterålen. I alt 16 bilister er blitt bøtelagt på Stokmarknes tidligere denne uken, 14 for fartsovertredelser og to for andre forhold.