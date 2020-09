Årets Tv-aksjon til inntekt for bekjempelse av plast i havet

Nyheter

Årets mottaker av innsamlingen er WWF Norge og bekjempelsen av plast i havet.

Trioen Ingrid Gjessing Linhave, Robert Stoltenberg og Mikkel Niva skal lede TV-aksjonen på NRK 18. oktober. Programlederne håper mange engasjerer seg i det som blir en annerledes innsamling.

Robert Stoltenberg minner om at årets innsamlede midler går til å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Asia hvor det er et stort problem at avfall i elvene ender opp i havene.

– Av alle klodens mirakler, synes jeg havet trumfer det hele. Tenk på alle skapningene det rommer. Fra enorme hvaler til bittesmå plankton. Havet gir oss mat, arbeidsplasser, oksygen og rekreasjon. Bare for å nevne noe. Plastforsøplingen truer havets eksistens. Vi skylder oss selv og kommende generasjoner å gjøre et løft for havet, sier Stoltenberg.

På grunn av koronasituasjonen har NRK besluttet at årets TV-aksjon kun skal samle inn penger via digitale løsninger.

Alle får likevel mange muligheter til å bli med på årets aksjon for å bekjempe plast i havet, og du kan allerede nå melde deg som digital bøssebærer på www.blimed.no

Fra 5. oktober åpner de digitale bøssene for innsamling. Da kan bøssebærerne begynne å samle inn penger, enten ved å dele sin bøsse per sms, e-post, eller i sosiale medier.