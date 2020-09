Calanus melder om nye forsker-funn

Nyheter

Calanus melder om en studie som har vist at raudåte motvirker negative endringer i tarmen, som er utløst av fedme.

Forsøkene skal ha blitt gjort på mus.

Olje fra raudåte brukes i dag i kosttilskudd. Calanus har spesialisert seg på høstingen av nettopp raudåte.

Det er forskningssjef i Calanus, Alice Marie Pedersen som har vært i fronten av denne studien. Hun forteller i pressemeldingen at tilskuddet med olje fra raudåte er fordelaktig for tarmfloraen.

– Dette er en ny og mulig positiv helseeffekt vi kan legge til de allerede dokumenterte helseeffektene som oljen har. Det som er mer interessant, er at disse funnene har gitt flere ideer om den komplette virkningsmekanismen til oljen, sier Pedersen.

Under forskningen ble mus foret med en diett med masse fett, slik at de utviklet fedme. Modellen mener forskerne er representativ, etter som fedme hos dyr har de sammen egenskapene som menneskelig fedme.

PPAR er et stoff som finnes i fettvev og som er involvert i forbrenningen av fett. Forskerne hadde før studien forventet å se høyere nivå av nettopp PPAR. Dette har ført til en hypotese om at PPAR ble oppregulert i aktivt ved, som lever, hjerte og skjelett, noe som førte til økt forbrenning, som igjen har ført til at forbrenningen av av fett har økt.

– Bare de fire siste årene har det kommet ut fire nye, vitenskapelige publikasjoner som viser at raudåte har positiv helseeffekt på ulike områder. Dette viser at raudåta vil være et viktig bidrag til forlkehelsa i årene fremover, forklarer Pedersen.

