Bil har kjørt utfor veien

Nyheter

Meldingen om ulykken kom ved halv tre-tiden natt til søndag.

En bil havnet utenfor veien på Strandveien (riksveg 85) i Sortland, like før en tar av mot Osvolldalen. Det var politiet som meldte om ulykken på Twitter.

Den første meldingen lød at hendelsesforløpet var usikkert. Bilen endte et godt stykke utenfor veien og havnet i et område med mye myr.

I alt fem personer var involvert. Politiet melder om at fire personer er oppegående og har mindre skader, mens den femte har fått behandling på stedet av ambulansepersonell. Tilstanden til den hardest skadde er usikker.

Like over klokka 3 melder politiet at de oppretter sak og søker etter årsaken til ulykken.

Innsatsleder Jørn Karlsen sier til VOLs reporter på stedet, Marius Birkeland, at bilen var på vei mot Sortland.

- Det ser ut som bilen har kommet fra Sigerfjord og kjørt mot Sortland. Det var i alt fem i bilen. Alle fem blir kjørt til Stokmarknes sykehus, tilsynelatende uten alvorlige skader, opplyser Karlsen.