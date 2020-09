Nyheter

I en e-post fra Torghatten Nord AS, melder selskapet at all trafikk på sambandet Lødingen - Bognes er kansellert inntil videre. Det gjelder alle angangene, både A- og B-ruta.

Dårlig vær er årsaken til at avgangene kanselleres.

I en ny e-post melder fergeselskapet at trafikken er i gang igjen på strekningen.