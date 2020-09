Nyheter

Politiet melder på Twitter at nødetatene rykket ut til en brann i et industribygg i Alkeveien på Stokmarknes like før i halv fire-tiden natt til søndag.

Alle nødetatene var raskt på plass etter meldingen kom.

Skadeomfang er usikkert. Det er melding om røyk og åpne flammer fra industribygget.

Klokken 03.35 melder politiet at det skal full fyr i en lagerbygning.

Oppdateres