Nyheter

Andøy Energi Nett AS melder om at det er strømbrudd mellom Buskholen - Bleiksdalen på Andøya. Feilretting pågår for øyeblikket.

Årsaken er at lynnedslag har har satt to transformatorer ut av drift på Skogvoll. Begge transformatorene må byttes.

Også på Sortland er det problemer med strømmen flere steder. Det rapporteres om at deler av byen er mørklagt søndag kveld.