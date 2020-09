Busstreik i Vesterålen fra og med lørdag

Nyheter

Busstreiken vil lamme store deler av Nordland fra lørdag, melder Yrkestrafikkforbundet. 190 sjåfører iblant annet hele Bodø by, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Lofoten og Vesterålen er tatt ut i andreuttaket av streiken. Fra lørdag vil nesten 8500 bussjåfører over landet være i streik, skriver NRK Nordland.

Ifølge Fellesforbundet blir 29 bussjåfører fra Boreal tatt ut i fire av kommunene i Vesterålen, i tillegg til at ni blir tatt ut på Andøya.

– Stor avstand

Svein Roger Skoglund, som er tillitsmann i YTF Nordland, sier til VOL at det var umulig å unngå streik.

– Det er veldig stor avstand mellom partene, noe som har bygget seg opp gjennom mange år. Sjåførene har blitt avspist med smuler, og derfor er det stor frustrasjon blant sjåførene. De føler seg akterutseilte og håper på et brukbart oppgjør, sier han.

På spørsmål om han tror at konflikten mellom partene får en snarlig løsning, svarer Skoglund:

– Vi føler at vi har gjort det vi kan så langt for å få en brukbar avtale. Ingen vil ha streik, men per i dag er vi ikke i nærheten av en løsning, slår Skoglund fast.

– Lav lønn

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sier følgende om hvorfor det blir streik i en pressemelding.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik.

For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner.

– Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, slår Eggum fast.