Hadselbrua stengt – fergene kansellert

Nyheter

På grunn av det pågående uværet, som herjer Nordland fylke og er på god vei mot Vesterålen, er fergetrafikken nærmest lammet.

I tillegg er trafikken over mot Hadsel rammet, gjennom at Hadselbrua er stengt for trafikk. Meldingen kom 18.50. Ifølge Vegtrafikksentralen kan utrykningskjøretøy passere.

Allerede tidlig mandag formiddag kom det melding om at trafikken mellom Bognes og Lødingen var innstilt inntil videre på grunn av værforholdene.

Melbu – Fiskebøl er også kansellert, ifølge Torghatten Nord.

Tidlig på ettermiddag meldte Torghatten Nord at også sambandet Refsnes – Flesnes var innstilt av samme årsak.

Sist ut av rapporterte ferge- og hurtigbåtkanselleringer er MS Hanøy i Hadsel, rute 18-837. Alle avgangene i løpet av mandagen er kansellert på grunn av dårlig vær.