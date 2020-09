Derfor ventet de med å åpne Kjølhågen

Nyheter

Mens de andre veiene, fergestrekningene og broene som ble stengt mandag, åpnet tidlig tirsdag, gikk det en stund før Kjølhågen ble åpnet.

Fylkesvei 82 går over Kjølhågen på Andøya, og er en værutsatt vei. Et strømbrudd natt til tirsdag sørget for at veien ble stengt lenger enn de andre stengte strekningene i Vesterålen. Det opplyser Monica Lien Johnsen, kontrollingeniør i Nordland fylkeskommune til VOL i en e-post.

– Vi mistet kontakten med vindmåleren i noen timer på grunn av strømbruddet. I morgentimene, etter strømbruddet var fikset, fikk vi systemfeil på anlegget som bidro til at vindmåleren sluttet å sende ut måledata, forklarer Lien Johnsen.

Men hun understreker at vindkastene var så kraftige før dataene forsvant at de neppe hadde åpnet veien.

– Åpning kunne muligens skjedd noe tidligere, men dette er høyst usikkert ettersom vi ikke hadde kontakt med vindmåleren. Trafikksikkerheten kommer først. Vi mener det var tryggest å holde veien stengt inntil feilen var utbedret, sier hun.

Lien Johnsen påpeker at det er to vindmålere over Kjølhågen. En av dem får fylkeskommunen dataene sine fra, mens den andre leverer data til værstasjonen.

– En skal være oppmerksom på at oppgitt vindhastighet ikke viser kraftigste vindkast, men middelvinden over ti minutter. Denne vil alltid være lavere enn de vindkastene som forårsaker stenging og kan ikke legges til grunn for å vurdere åpning, sier kontrollingeniøren.