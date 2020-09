Havfarmen besto storm-testen

Nyheter

Ifølge kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, besto havfarmen testen.

Han forteller i en e-post til VOL at det ble målt full storm på farmen, og at bølgehøyden oversteg seks meter. Vindkastene var over 120 kilometer i timen, som vil si 35 meter i sekundet.

Stormen sto på som verst frem til klokka var ett natt til tirsdag. Siden har det vært under storm styrke.

– Det verste været har gitt seg, men det er fortsatt to-tre meter høye bølger på lokaliteten, opplyser Martinussen.

Ifølge kommunikasjonssjefen i Nordlanks har mannskapet meldt at det blåste friskt, men at de hadde sovet godt. Det var også liten bevegelse i havfarmen.

– Mannskapet er i gang med gjennomføring av prosedyrene vi har etter uvær, som blant annet innebærer å gå gjennom anlegget og dokumentere tilstanden. Fisken oppfører seg normalt, med god spredning i nota og den har også god appetitt, forklarer Martinussen.