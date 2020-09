VOL med ny opplagsrekord

Nyheter

I opplagstall har nemlig VOL bikket 5.000 for første gang, og ligger med et opplag på 5.015 etter første halvår 2020. Dette er en oppgang på 189 fra utgangen av 2019, hvor VOL hadde et opplag på 4.826. For ett år siden var opplaget til VOL 4.283.

Dette er Geir Bjørn Nilsen, ansvarlig redaktør i VOL, godt fornøyd med.

– Jeg er veldig glad for at opplagstallene til VOL fortsetter å stige. Tradisjonelt er andre halvår langt bedre enn første halvår og hvis VOL fortsetter veksten i høst, som vi har gjort i sommer, blir tallene for andre halvår veldig hyggelige, sier Nilsen.

Han er stolt over at VOL fortsetter å vokse, og har sterk tro på at VOL kommer til å rapportere mye sterkere vekst andre halvår, som har vært trenden siden 2017.

Opplagstallene for Vesterålen

1. halvår 2019 2. halvår 2019 1. halvår 2020 Endring 12 mnd Bladet Vesterålen 6038 6367 6845 13,4% VOL 4283 4826 5015 17,1% Andøyposten 1786 1799 1776 -0,6% Vesterålens Avis 1662 1604 1519 -8,6% Øksnesavisa 1416 1391 1330 -6,1%









Papiravisene

VOLs søsteravis Vesteraalens Avis har en liten nedgang i opplagstallene første halvår.

De har et opplag på 1.519 etter første halvår, en nedgang på 85 fra 1.604 ved utgangen av 2019.

– Tallene er som forventet for en avis uten nettutgave. Abonnementsmassen vår blir eldre og eldre og faller fra etter hvert. Yngre avislesere vil ha daglig oppdaterte nyheter på nett og tegner i liten grad abonnement på papiraviser. Leserne våre er i stor grad godt voksne folk. De er en lojal lesergruppe og de vil vi fortsette å gjøre en best mulig jobb for, sier VA-redaktør Martin Kristiansen.

For VOLs andre søsteravis, Andøyposten er det en liten nedgang på 23, da de går fra 1.799 til 1.776 første halvår.

– Jeg er godt fornøyd med at vi holder posisjonen, som den desidert viktigste nyhetskilden for alle som vil lese nyheter fra Andøy. Når vi ser at samlet tilbakegang for papiraviser og e-aviser i Norge er på 6,1 prosent, så er en nedgang 1,28 prosent et godt resultat i et år preget av korona, som blant annet gjorde at vi hadde en del mindre løssalg i butikk i den verste koronaperioden i mars, april og mai, sier ANP.-redaktør Tony Gulla Sivertsen.

Tallene for Nordland Fylkesnavn Avis Netto total første halvår 2020 Netto total andre halvår 2019 Endring netto opplag Papir første halvår 2020 Digital første halvår 2020 Komplett første halvår 2020 Nordland Avisa Nordland 20 496 20 316 180 312 9 633 10 551 Nordland Rana Blad 8 718 8 605 113 127 4 205 4 386 Nordland Fremover 7 708 7 689 19 168 4 388 3 152 Nordland Lofotposten 7 085 6 929 156 85 4 240 2 760 Nordland Bladet Vesterålen 6 845 6 367 478 212 2 213 4 420 Nordland Helgelendingen 6 776 6 753 23 122 2 884 3 770 Nordland Vesterålen Online 5 015 4 826 189 0 5 015 0 Nordland Saltenposten 4 546 4 718 -172 227 1 068 3 251 Nordland Helgelands Blad 4 060 4 074 -14 600 902 2 558 Nordland Brønnøysunds Avis 3 759 3 776 -17 187 1 587 1 985 Nordland Lofot-Tidende 3 112 3 064 48 110 1 251 1 751 Nordland Lokalavisa Nordsalten 2 231 2 390 -159 2 146 85 0 Nordland Kulingen 1 979 2 012 -33 1 680 299 0 Nordland Våganavisa 1 806 1 928 -122 97 452 1 257 Nordland Andøyposten 1 776 1 799 -23 211 525 1 040 Nordland Vesteraalens Avis 1 519 1 604 -85 120 131 1 268 Nordland Avisa Hemnes 1 400 1 470 -70 1 037 135 228 Nordland Øksnesavisa 1 330 1 391 -61 1 302 28 0 Nordland Avisa Lofoten 660 651 9 0 660 0

Vesterålen ellers

Bladet Vesterålen har gjort det bra første halvår de også. De gikk ut av fjoråret med et opplag på 6.367 og er etter første halvår oppe i 6.875. Dette er en oppgang på 478.

Øksnesavisa går det noe dårligere for. De opplever i likhet med VA og ANP en nedgang. De har gått fra et opplag på 1.391 ved utgangen av 2019 gil 1.330 etter første halvår 2020 - en nedgang på 61.

Det er også publisert lesertall i dag.

– I min tid som redaktør for VOL, har jeg aldri lagt vekt på disse tallene. Årsaken til dette er at dette er tall som baserer seg på meningsmålinger av et svært lavt antall spurte. Det bor over 30.000 i Vesterålen og bare 397 er intervjuet i perioden juli 2019 til juni 2020, ifølge Kantar. Når VOL kjøper markedsundersøkelser, bruker vi betraktelig flere respondenter, sier Nilsen.

– Det viktigste barometeret for en avis´utvikling er uten tvil hvor mange abonnenter som er villig til å betale for produktet. Der har VOL en veldig flott utvikling å vise til.

Tony Gulla Sivertsen har på sin side klokkertro på fremtida.

– Tross en kraftig befolkningsnedgang i Andøy de seneste årene, så er andøysamfunnet fullt av optimisme og positivitet. Vi er et lokalsamfunn som ikke lar oss knekke av uforklarlige nedleggingsvedtak fra Stortinget, men gir gass sammen, framover mot en lys framtid, i det vi mener er landets beste kommune. Den reisen har og skal Andøyposten være med på sammen med alle de trofaste leserne våre. Tross dystre spådommer om papiravisens død gjennom mange år, er både Andøyposten og andøysamfunnet litt som kjerringa mot strømmen; Vi står han av og du kan lese om det i kommunens egen lokalavis på papir.