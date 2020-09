Knekt nesehjul skapte kaos på Tromsø lufthavn

Nyheter

Flytrafikken i Tromsø var midlertidig stansa i overkant av en time søndag etter at et småfly fra Tromsø Fallskjermklubb fikk problemer under landing.

– Det er nesehjulet som svikta under landing, men ingen har kommet til skade. Piloten var alene om bord i flyet, forteller driftssjef Per-Erik Nordsveen til iTromsø.

I tillegg til en ødelagt nesehjulslegg skal flyet også ha fått skader på propellen.

Han forteller at flyet blir stående på rullebanen inntil politiet har gjort seg ferdig med de nødvendige undersøkelsene.

– Det er politiet som "eier" hendelsen, og de må få gjort det de skal, sier Nordsveen.

Flere Widerøe-avganger til Finnmark er kansellert som følge av uhellet, men klokka 1530 er politiet ferdig med sine undersøkelser, og flyet ble fjerna fra rullebanen.

Et av flyene som ble omdirigert, ble det til Andenes lufthavn.