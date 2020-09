Disse får ekstramidler fra covid-19-fond

Nyheter

I en pressemelding fra Sortland kommune opplyses det at dette er snakk om ekstramidler til næringslivet, og at det kommer som en fase 3 av krisepakken fra regjeringen i forbindelse med korona-utbruddet og den påfølgende pandemien. Ifølge meldingen er det næringslivsaktørene selv som har måttet søke på disse midlene.

– Dette kompenserer på ingen måte for alt, men vi håper det kan være et bidrag til at det skapes mer aktivitet, melder ordfører Karl-Erling Nordlund.

Næringssjef i Sortland, Marius Remen-Hansen påpeker at prosjekter som kan settes raskt i gang har blitt prioritert. Årsaken er at det ønskes at pengene så raskt som mulig skal komme til nytte i det lokale næringslivet.

I pressemeldingen trekkes det frem at Sortland kommune har vært imponert over innsatsen som er lagt ned fra næringslivets side under pandemien. Dette gjelder både for å redde arbeidsplasser, men også for å begrense smittespredningen. Kommunedirektør Randi Gregersen sier hun synes det er ekstra hyggelig at Solberg-regjeringen har overført ekstra næringsmidler som kan tilbakeføres til næringslivet.





Disse har fått ekstramidler i denne runden:

See Vesterålen 115.000 kroner

Inga Sami Siida 24.700 kroner

FDVhuset AS 300.000 kroner

Hageservice AS 110.000 kroner

Mortens Krukke 35.000 kroner

Ingrid Karoline Ovesen 200.000 kroner

Sortland Næringsforening 300.000 kroner

Ole-Kristian Gullvik 300.000 kroner

Museum Nord avdeling Sortland 150.000 kroner

Vesterålen Tours 15.000 kroner

Sortlandhotellene AS 300.000 kroner