Samlet inn over 9,6 millioner til Barnekreftforeningen

Team Rynkeby Norge har denne helgen hatt den årlige overrekkelsen av innsamlede midler til Barnekreftforeningen. Selv om 2020 ble et annerledes år, både for innsamlingen og sykkelturen, klarte de 9 norske lagene å samle inn over 9,6 millioner til Barnekreftforeningen.

I Team Rynkeby God Morgon Arctic har 38 engasjerte mennesker fra Lofoten, Vesterålen, Harstad, Narvik og Tromsø jobbet for å samle inn penger som uavkortet går til Barnekreftforeningen og forskning på barnekreft.

Da alt stoppet opp i mars måtte sykkellaget tenke nytt når det kom til trening og innsamling. Treningene ble lenge gjort alene, alt sponsorarbeid ble stoppet og de 14 skoleløpene laget skulle arrangere ble avlyst.

Ettersom årets sykkeltur fra Oslo til Paris ikke kunne gjennomføres, ble det å sykle i egen landsdel en god erstatning. Laget startet «Tour de Arctic» i Svolvær og syklet hele veien til Sommarøy og møtte støttespillere og sponsorer på veien.

Nå er tallene klare og man er utrolig takknemlig for at det er lokale bidragsytere som ønsker å bidra. Uten disse hadde man ikke kunne støttet opp om det utrolige viktige arbeidet som gjøres av Barnekreftforeningen.