Bø er blitt et forbilde for FrP

Nyheter

Delegasjonen består av Helge Andre Njåstad, Sivert Bjørnstad og Kjell-Børge Freiberg. Njåstad er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, Sivert Bjørnstad er skattepolitisk talsmann og Freiberg er i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Mandag kveld hadde partiet samling for FrP-lagene i Vesterålen. I dag er representantene på besøk hos bedrifter i Bø, og på omvisning. Møtet startet i dag tidlig på Nybaka sammen med ordfører Sture Pedersen.

Forbilde

Helge Andre Njåstad sier til VOL at FrP er veldig fornøyd med at Bø kommune bestemte seg for å sette ned formuesskatten fra 0,85 til 0,35 prosent ved å redusere det kommunale skattøret på formue fra 0,7 til 0,2.

Njåstad er også fornøyd med det bildet Bø-ordføreren tegner av distrikts-Norges muligheter.

– Han er optimist, mens en rekke senterpartimedlemmer snakker distrikts-Norges muligheter ned, sier Njåstad.

Korona

Han sier at 2020 på en veldig god måte illustrerer svakhetene med formuesskatten.

– Bedriftseierne i år må skatte for verdier de hadde i regnskapene ved nyttår i fjor. Etter dette har koronaen- rammet landet, verdiene er kraftig redusert og inntektene er gått tapt, men likevel må formuesskatten betales som om ingenting har skjedd, sier Njåstad.

Derfor er han glad for at Bø har vedtatt lavere skattesatser på formue.

– Noen tror at det bare er rike folk i Oslo som betales formuesskatt. Det er ikke riktig. Folk som lager nøter, holder på med kjettinger og rør i distriktene, må også betale formuesskatt. Derfor heier FrP på Bø, sier Njåstad.