Nominert til norsk matpris

Nyheter

Mesterkokken fra Sigerfjord, som har sin base på kvitnes Gård i Hadsel, er en av fire nominerte til Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris for 2020. Det kommer frem i en artikkel på Stiftelsen Matmerks hjemmesider.

Ellingsen er den eneste mannlige nominerte til årets pris.

Han skal konkurrere mot Kaja Skovborg-Hansen og Heidi Bjerkan fra Oslo, som har sitt engasjement på Vippa i Oslo, Bith Bakken fra gamle Østfold fylke og Torill Renaa fra Stavanger.

Dette skriver juryen om nominasjonen til Halvar Ellingsen:

– Halvar Ellingsen har en dyp respekt for alt som vokser rundt oss og ser potensialet i råvarer som blir oversett og ikke brukt når han formidler dette med glød og innsikt til unge mennesker gjennom sin podcast “Lapskaus” eller når han underviser i mat – og restaurantfagene. På Kvitnes gård i Nordland tar han imot folk i alle aldre som er nysgjerrige og som ser verdien av å ta et større ansvar for dyrevelferd, dyrke egne grønnsaker, sanking fra skog og mark og bruk av tang. Ingenting skal gå til spille, noe han viser gjennom en kompromissløs tro på at kompost og bruk av naturens egen tid er viktig.

Prisen hare sine røtter tilbake til 1994, da hele Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig (1924-2018) fylte 70 år. Prisen ble opprettet som en hyllest til den berømte TV-kokken, og for hennes engasjement som matformidler.

Blant tidligere vinnere finner vi Arne Brimi (1998), Harald Osa (2003), Wenche Andersen (2004) og Andreas Viestad (2014). Det er med andre ord en eksklusiv klubb Halvar Ellingsen kan bli en del av om han vinner.

Ifølge matmerk.no kom det inn 47 kandidater til årets pris.

Prisen er ettertraktet blant norske kokker og består av et diplom og et stipend på 30.000 kroner. Utdelingen skjer i november.

Vinneren avgjøres av en fagjury og av folket. Folk kan avgi stemme på kandidatene frem til 31. oktober, men bare en stemme per dag.