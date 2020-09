Nyheter

Tidligere har Vesteraalens Avis skrevet om at fylkeskommunen kutter fergeruten Melbu-Fiskebøl kuttes fra 12 til 10 runder fra neste år. Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for infrastruktur og transport, mener kuttet kommer som en følge av at de statlige overføringene til fylkeskommunen har blitt redusert over flere år.