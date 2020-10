Busstreiken er avsluttet

Nyheter





De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen, melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen kr 5,50, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i pressemeldingen.

– Det ligger også inne en garanti på kr 2,50 i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret 2021 som vil sikre en ytterligere innhenting for bussjåførene, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Vi har vist arbeidsgiversiden at vi mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene. Den viljen er så absolutt til stede også i 2022, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å bringe bussjåførene videre på den kursen som nå er staket ut. I tillegg har vi sikret at det skal jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak i dette viktige yrket gjennom et partssammensatt arbeid, sier forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.