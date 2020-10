Nyheter

En svak vind fra sør og sørvest er det yr.no hinter om på sin værmelding for Vesterålen fredag. Det ligger an til at vinden kommer opp i maks tre sekundmeter.

Det ligger an til en lettskyet morgen og formiddag, før skyene forsvinner og sola nærmest får skyfritt leide ned fra himmelen, helt frem til sola går ned.

Temperaturene ser ut til å ligge mellom 10-13 grader i perioden mellom 06.00 og 23.00.