Vil gi Freiberg kamp om førsteplassen

Nyheter

Det var NRK som meldte dette først. På sin private Facebook-side takker Lødingen-politikeren, som i dag er gruppeleder for FrP i fylkestinget, for tilliten etter at nominasjonskomiteen i fylket har plassert ham på tredjeplass.

Nominasjonskomiteen har satt tidligere olje- og energiminister, Hadsel-mannen Kjell-Børge Freiberg, på førsteplass. Freiberg er i dag stortingsrepresentant om medlem av komiteen for helse og omsorg. Han har sittet på Stortinget siden 2017.

Nordland FrP har i dag to mandater. Hanne Dyveke Søttar fra Vefsn er i tillegg til Freiberg på Stortinget fra Nordland FrP.

Utfordrer

Men samtidig gjør Olsen det klart at han ikke er fornøyd med å ha blitt satt som nummer tre. Nevnte Hanne Dyveke Søttar er av nominasjonskomiteen ønsket med videre på en andreplass.

I et innlegg på sine Facebook-side er Olsen klar på at han sikter høyere enn tredjeplassen han nå er inne på.

– Jeg har i denne stortingsperioden som 1. vara hatt gleden av å representere Nordland i sammenhengende halvannet år på Stortinget mens Kjell-Børge var minister. Derfor har jeg gitt nominasjonskomiteen beskjed om at mine ambisjoner var å kjempe om en fast plass, som per dags dato er de to øverste, skriver Olsen.

Han trekker frem at han også i forrige stortingsperiode var 1. vara, og også i den perioden møtte Olsen på Stortinget på vegne av de da innvalgte Nordlands-representantene fra FrP.

Erfaring

I innlegget trekker også Olsen frem at han har erfaring gjennom en årrekke i lokalpolitikken. Han viser til 25 år som kommunepolitiker og 21 år som fylkespolitiker.

– Med dette skal jeg ha bygget meg et solid politisk grunnlag for å delta i landets nasjonalforsamling, skriver han.

Han viser til at kamp om plassene er i FrP sin ånd. Dette er årsaken til at han nå har bestemt seg for å ta opp kampen. Han sikter mot den øverste plassen på listen.

– Jeg har bestemt meg for å be om lokallagenes tillit til å stå på førsteplass, og håper derfor lokallagene gjennom sin rangering gir meg tilliten til å kjempe om sakene som er viktig for nordlendingen, varsler Dagfinn Olsen.