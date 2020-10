Frp vil la kommunene bestemme søndagsåpning

Nyheter





Mandag fremmer stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Åshild Bruun-Gundersen fra Frp et forslag i Stortinget om å endre loven om søndagsåpne butikker.

– Etter en tid med nedgangstider for butikker er det ekstra viktig å legge til rette for handel. Vi har ikke råd til at staten legger hindringer for lokalt næringsliv i en tid som dette, sier Bruun-Gundersen.

I dag sier loven at fylkesmannen etter søknad fra kommunen kan gi dispensasjon for søndagsåpne butikker når det foreligger særlige grunner til det.

Vil flytte makten

Fremskrittspartiets forslag er nå å flytte denne makten fra fylkesmannen til kommunestyret.

Njåstad og Bruun-Gundersen mener dagens ordning åpner for forskjellsbehandling og gir fylkesmenn et uheldig rom til å overkjøre lokaldemokratiet.

«Fremskrittspartiet mener loven om søndagsåpne butikker er et eksempel på en oppgave som lokalpolitikerne er bedre egnet til å forvalte enn statlige byråkrater», skriver de i forslaget.

Diskusjonen om søndagsåpne butikker har blusset opp igjen under koronapandemien.

Programkomiteene i både Høyre og Venstre har i høst gått inn for liberalisering av reglene, mens regjeringspartner KrF har holdt igjen.

KrF reagerer

KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener det blir galt å bruke koronaviruset som argument for å holde butikker søndagsåpne. Andre tiltak har langt større effekt, sier han.

– Åpner man for søndagsåpent i år, med utgangspunkt i argument om at det er en ekstraordinær situasjon, kan det åpne døren til en mer fast praksis, sier Bekkevold.

Han viser til at en FAFO-rapport ikke ser noen sammenheng mellom søndagsåpne butikker og økt omsetning, og at de ansatte gjennom Virke har sagt tydelig fra at de ikke vil ha søndagsåpne butikker.

– Butikkansatte jobber hardt til vanlig, men med det ekstra trykket det har vært tidlig i vår grunnet pandemien og de ekstra påkjenningene av smitteverntilpasning, fortjener de ansatte mer enn noen gang en pust i bakken, sier Bekkevold.