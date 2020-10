B-fergen mellom Lødingen-Bognes tilbake i drift

Nyheter

Torghatten Nord AS meldte mandag formiddag at B-ruten på sambandet Bognes – Lødingen inntil videre er kansellert.

– Alle avganger merket med B er kansellert inntil videre. Dette skyldes tekniske problemer, meldte selskapet.

Selv om A-ruten går som oppsatt i ruteplanen, ble det mandag ettermiddag lang ventetid på fergesambandet.

– Torghatten Nord AS informerer om ventetid på sambandet Lødingen-Bognes. Da B-fergen er ute av drift må det påberegnes ventetid på to timer. B-fergen vil ta opp ruten umiddelbart når den er klar for drift. Torghatten Nord beklager, meldte selskapet mandag ettermiddag.

17:52 melder Torghatten Nord at det igjen er gjenopptatt normale ruter på B-ruten på fergesambandet mellom Bognes-Lødingen. Avgangen med B-fergen 18:30 er første ordinære tur.