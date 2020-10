Hadsel kommune prøver tidsmåling

Nyheter

Det skriver Hadsel kommune i en pressemelding.

Dette innføres som et pilotprosjekt og skal vare det neste året. Målet er det skal skapes en bedre oversikt fordelingen av tidsbruken i hjemmetjenestene.

Kommunedirektør, Ola Morten Teigen, påpeker i pressemeldingen at han vil understreke at tidsmåling ikke er det samme som tidsstyring. De ansatte skal jobbe på samme måten som før.

Mer effektiv

– Men vi ønsker å kartlegge hvor mye tid som brukes hos pasientene, til transport og til administrativt arbeid. Hele poenget er å finne mer effektive måter å håndtere transport og administrativt arbeid, slik at det blir mer tid til pasientene, sier Teigen.

Det var administrasjonen som kom med ønsket om en kartlegging av tidsbruken.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius, trekker frem at Hadsel kommune har stadig flere eldre om en sammenligner med innbyggere i yrkesaktiv alder. Dette skaper utfordringer med tanke på fagpersonell og økonomi.

– Samlet sett gjør dette at vi har behov for å gjennom tjenestene, se at vi utnytter ressursene våre godt nok, og at vi benytter riktig personell på rett plass, opplyser Celius i pressemeldingen.

Brukes av 35 andre

Systemet som skal brukes, heter Giant Leap og brukes av 35 andre kommuner i Norge. Hovedutvalget for hele og omsorg, Arbeidsmiljøutvalget og hovedtillitsvalgte fra Delta og Norsk Sykepleierforbund har også stilt seg bak.

– Tidsmåling kan ikke brukes til å overvåke ansatte, noe leverandøren har gitt oss både garanti og dokumentasjon på. Hadsel kommune har ingen intensjon om å overvåke personell, men trener faktabaserte tall på hvor ressursene blir brukt, påpeker helse- og omsorgssjefen.