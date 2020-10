Ble gjenvalgt som leder

Nyheter

Høyre-laget i Sortland hadde sitt årsmøte mandag kveld.

I den anledning ble også ny leder valgt. Valgkomiteen, ledet av Arnhild Duås og med Arne Emil Iversen og Grete Ellingsen som medlemmer, hadde sittende leder Ann-Rita Mårstad som sin lederkandidat.

Årsmøte fant ingen grunn til å motsi valgkomiteen i dette tilfellet. Ifølge en pressemelding fra partilaget ble hun nemlig gjenvalgt som leder, og det skjedde enstemmig.

– Vi er svært glad for at nåværende leder takket ja til gjenvalg for to nye år. Hun har i flere år gjort en god og stødig jobb som leder av partiet, skriver Høyre i pressemeldingen.

Styret for neste periode ser slik ut:

Leder: Ann-Rita Mårstad

Nestleder: Øyvind Grønli

Gruppeleder: Marthe Hov Jacobsen

Kasserer: Frank Ludvigsen

Kvinnepolitisk ansvarlig og sekretær: Trude Melund

Representant fra Vesterålen Unge Høyre: Sadik Pedersen