Bevæpnet politi rykket ut – pågrep mann i Eidsfjorden

Hendelsen skjedde i området mellom Valfjorden og Straumfjorden i Eidsfjord. Området ligger i Sortland kommune.

– Vi fikk melding om en utagerende person. I vår melding fikk vi beskrevet mannen som utagerende og beruset og han hadde truet melder med tapetkniv, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen.

Bevæpna politi rykka ut til stedet.

– Vi har kontroll på den mistenkte, det er ingen personer som er skada etter den hendelsen. Personen er pågrepet, vi vil foreta noen undersøkelser på stedet, og det blir selvfølgelig oppretta en sak på dette, sier han.

Den pågrepne personen blir satt i arrest hos politiet.

– Så må vi søke å finne ut hva det er som har skjedd. Hendelsen skjedde mellom to østeuropeere, slik at det er litt språklige utforinger i meldingsmottak som gjør at vi må nøste litt mer, operasjonsleder Kenneth Magnussen.