Dette forventer NHO av årets statsbudsjett

Nyheter

Det skriver NHO Nordland i en pressemelding. De mener statsbudsjettet er enda viktigere enn det har vært før, ettersom vi er i den verste økonomiske krisen for nasjonen og landsdelen, der mange bedrifter leverer budsjetter med røde tall som følge av korona-pandemien.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier i pressemeldingen at skatt på kapital ikke tar hensyn til om en bedrift går med underskudd eller overskudd. Han ønsker at bedrifter skal få muligheten til å investere for fremtiden.

– For at bedriften skal komme seg gjennom krisen, trenger de penger i bedriften. Vi forventer derfor at det kommer til betydelig skattekutt når regjeringen legger frem budsjettet, sier han.

Han trekker frem at det er på tide å sette i gang nye prosjekter, og fullføre prosjekter som allerede er i gang.

– Dette skaper verdier og arbeidsplasser her og nå. Det legger også grunnlag for fremtidens arbeidsplasser og verdiskapning, mener han, og nevner veiprosjektene E6 på sørlige Helgeland og riksvei 80 fra Sagelva til Sandvika som eksempler.

– Disse er gryteklare og kan settes i gang på kort tid. Og andre prosjekter som er gryteklare og egnet for hurtig igangsetting vil være avgjøre for å holde hjulene i landsdelen i gang, og ikke minst skape viktig infrastruktur for fremtiden, påpeker han.

NHO nevner også NY By-prosjektet i Bodø som viktig å få i gang. I tillegg ber de om at Avinor får de midlene som kreves for at deres prosjekter kan bli fullført.