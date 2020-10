Folkevalgte tar plass ved kateteret

Nyheter

Det er SP-politikeren Kate Adolfsen, Arne Ivar Mikalsen (V) og Benedicte Mari Dahl-Idigo (Ungdomsrådet)som 13. oktober skal fungere som lærere for en dag for 4. klassetrinn ved Stokmarknes skole.

Det opplyser Hadsel kommune i en pressemelding. Ungt Entreprenørskap er organisasjonen som står bak denne litt spesielle ordningen. Politikerne skal lære elevene mer om samfunnet vi i dag lever i.

Prosjektet heter Vårt Lokalsamfunn. Målet er å gi elevene større kunnskap om lokalsamfunnet og hvordan det fungerer. Elevene skal lære om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd. Læremåten skal ifølge pressemeldingen være praktisk.

– Vårt lokalsamfunn er så sterkt forankret i fagfornyelsen, og skal gi elevene økt forståelse for lokaldemokratiet. Det burde nesten være obligatorisk for alle folkevalgte i kommunene å være en dag i skolen for å lære våre barn dette, sier Steve Harnes – daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Den folkevalgte læreren for en dag, Arne Ivar Mikalsen, gleder seg til å utføre sin gjerning. Han mener det er fascinerende hvor mye mer oppdatert 4. klassingene er enn det man egentlig tror. Han har tidligere vært på skolebesøk og mener elevene er mer høflige og oppmerksom enn det voksne politikere er.

– Jeg ser virkelig frem til denne dagen, sier han.