Viser frem voksende idrett på e-fest

Nyheter

Vesterålen RC-klubb har i en årrekke arrangert Arctic e-fest på høsten, der entusiastene av radiokontrollerte objekter har møttes.

I en pressemelding skriver leder Erik Jenssen at det i år blir mulig å arrangere aktivitet også utendørs. For arrangørene betyr dette at de kan bruke anledningen til å vise frem en idrett som på landsbasis er sterkt voksende om dagen, som en liten ny vri på festivalen.

– Det blir fullblods dronerace på sentralbanen med noen av Norges kvasseste piloter, lover lederen av Vesterålen RC-klubb.

– Dette er en idrett i sterk vekst, som vi gjerne ønsker å løfte frem til lokal ungdom i Vesterålen, legger han til.

I sommer besøkte noen av landets beste dronepiloter Bø, der det var et større arrangement for droneflygere.

– Disse ble så begeistret over Vesterålen og miljøet her at de bestemte seg for å ta en ny tur til høsten, opplyser Jenssen.

