Nyheter

Resultatet er det svakeste for Arbeiderpartiet siden Norfakta begynte å utføre månedlige stortingsmålinger for Klassekampen og Nationen i desember 2008. Om dette ble valgresultatet ville Ap ha gjort sitt dårligste stortingsvalg siden 1924.

De dårlige målingene for Ap har stått i kø den siste uken. På Kantars måling for TV 2 mandag fikk Ap bare 18,4 prosent. Tirsdag fikk partiet 22 prosent på Opinions måling for ANB, Dagsavisen og FriFagbevegelse. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Ap 27,4 prosent.