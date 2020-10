Komikerkjendis blir los gjennom Nyttårskonserten

Nyheter

Det melder Hærens Musikkorps i en pressemelding.

Det er en av Norges mest populære komikere som er hentet inn for å lose publikum gjennom den tradisjonsrike Nyttårskonserten, som så dagens lys i 1994 og som siden har vært en tradisjon. I 2021 står også Sortland på menyen. Lørdag 16. januar kommer korpset til Sortland for å holde sitt show på Kulturfabrikken.

Magnussen er best kjent fra komiserien "Side om side", men har også vært å se i blant annet "underholdningsavdelingen". Han regisserte også scenesuksessen "The Book of Mormon" på norsk.

– Hva han kan finne på under konserten tør vi ikke spå, men programrådet i musikkorpset sitter allerede med krampe i lattermusklene og erkjenner at dette fort kan bli gøy, meldes det i pressemeldingen.

Det er Adrian Angelico fra Tromsø som er solist under Nyttårskonserten. Han har skapt seg en karriere som operasanger i Europa, og har i tillegg gjort seg bemerket i USA og Kina med sin mezzosopran. Han venter på å gjøre opptredener i Berlin, London og København i større oppsetninger.

Christian Eggen skal være dirigent for anledningen. Han beskrives som en innflytelsesrik skikkelse innen norsk musikk, med en CV som spenner over flere sjangre. Han har tidligere gjestet Hærens Musikkorps med hell.

Lørdag 9. januar er det to konserter i Harstad kulturhus, mens Narvik kulturhus står for tur 15. januar. Dagen etter er det altså Sortland som får æren av å være siste stopp. I pressemeldingen opplyses det også om at konserten vil ta hensyn til begrensingene som koronaen setter.