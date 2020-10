Vil ha flest mulig influensavaksinert til jul

Nyheter

Det opplyser kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, i en pressemelding.

På grunn av den pågående korona-pandemien, melder Røkenes at det er et sterkt ønske at så mange som mulig tar influensavaksine før jul. Toppen av årets influensasesong er ventet ved nyttår, eller i perioden rundt vinterferien (uke 8-10).

– Det er svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må vi unngå at vaksineringen starter for tidlig, da immuniteten etter en influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn seks måneder, især hos eldre, opplyser Røkenes i pressemeldingen.

Hun opplyser i meldingen at det er for tidlig å si hvilke influensavirus som vil være i sirkulasjon denne vinteren, og hvordan influensasesongen vil utvikle seg. Men hun påpeker at det ikke er noe som tyder på at sesongen vil bli ulik de tidligere sesongene.

Kan reduseres av korona

Hun understreker riktignok at smitteverntiltakene som ble innført som følge av korona, kan være med på å redusere influensasirkulasjonen i befolkningen. Samtidig trekker hun også frem at influensavaksine ikke beskytter mot korona-sykdommen covid-19. Men at vaksinen kan være med på å motvirke en dobbeltinfeksjon, der en får både covid-19 og influensa på en gang.

– Det er mulig å bli smittet av begge sykdommene på en gang, understreker Røkenes.

Risikogruppene er:

- Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

- Alle fra fylte 65 år

-Barn og voksne med:

· diabetes type 1 og 2

· kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

· kronisk nevrologisk sykdom eller skade

· nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

· svært alvorlig fedme (KMI over 40)

· annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Må ha legetime

I Sortland må du ha legetime for å få stat vaksine.

En må kontakte vaksinasjonstelefonen/koronatelefonen på 95264105 for timebestilling. På grunn av smittevernhensyn vil vaksineringen foregå i Samfunnssalen i uke 47. Det vil bli delt ut munnbind til bruk under vaksinasjonen for å beskytte øvrige pasienter og ansatte.

Har en allerede en legetime, bes folk om å ta kontakt med legekontoret for å avtale å få satt vaksine i tillegg.

Gravide kan få satt vaksinen hos jordmor under svangerskapskontroll.