Hun er ny prosjektleder i AiRV

Nyheter

Det er Hanne Fredheim som har fått jobben som prosjektleder i AiR i Vesterålen. Det melder organisasjonen i en pressemelding. Fredheim skal tiltre 1. november og er ansatt i 50-prosentstilling.

AiR står for Artist in Residence og er en kunstnerresidensordning som tar i mot opptil 15 gjester hvert år. Det er fem ulike steder der kunstnere holder til.

Hun er bosatt i Bø.

Fikk 11 søkere

Ifølge pressemeldingen fikk organisasjonen 11 søkere fra hele landet og det ble plukket ut fire kandidater til intervju. Daglig leder i Nordland Akademi, Maria Johansen, sier i pressemeldingen at de gjerne skulle ansatt alle fire.

– Nå gleder vi oss til å komme videre med prosjektet, og vet at den nye prosjektlederen vil holde godt i tømmene, sier Johansen, sammen med Anette Tunheim Jakobsen, som er leder for Kultursamarbeidet.

Fredheim er for tiden kulturkonsulent i Bø kommune. Hun er utdannet innen kunsthistorie og kulturillustrasjon. Hun har et solid nettverk i både inn- og utland. Den nye prosjektlederen har også sitt eget firma innen illustrasjon, og har vært lærer i kulturskolen.

I pressemeldingen sier Fredheim at hun er spent på å komme i gang med sitt virke. Selv om det er et flerårig prosjekt, tar hun et år om gangen.

– Jeg gleder meg til å dra ut i kommunene for å møte partnerne der, og legge en plan for hvert av stedene, slik at hver residens blir så unik som mulig, sier hun.

Europa først

Fredheim trekker frem at det i første omgang vil lyses ut overfor europeiske kunstnere, og hun sier i pressemeldingen at hun er forberedt på at det kan komme noen utfordringer som følge av korona-pandemien.

– Men med god smidighet og planlegging skal vi nok få det til. Vi har så mye fantastisk å by på i Vesterålen og vi har masse å lære av de som kommer til oss, sier den ferske prosjektlederen.