Nye Vesterålen-viner er klare

Nyheter

Det er produsenten DiVinum som står bak Vesterålen-vinene. I en pressemelding opplyses det at to nye viner nå er på vei ut på markedet. Det er snakk om en rødvin og en hvitvin.

I juli i fjor lanserte selskapet Vesterålen Marques Premium.

– Men nå er tiden inne til å relansere Vesterålen-vinene, med nye viner og nye motiver på etikettene. De siste flaskene av Vesterålen Marques Premium rød og hvis blir distribuert i disse dager, opplyser Arne Sneen i DiVinum.

Spansk og fransk

De nye vinene har bare fått navnet DiVinum Vesterålen.

Ifølge pressemeldingen er den røde vinen fra La Mancha i Spania og laget på Garnacha og Tempranillo-druer. Sneen forklarer at den lyst kjøtt, og den kan brukes til julemat også, som ribbe.

Hvitvinen er fra sørvestlige Frankrike, fra Bergerac. Den er laget på Sauvignon Blanc.

Lokale motiv

Flaskene kommer til å være prydet av etiketter med bilder fra Vesterålen. Rødvinen prydes av seks ulike motiver, mens hvitvinen har fått tre ulike bilder på sin etikett.

– Med sitt fantastiske o varierte landskap ønsket vi å synliggjøre mest mulig av Vesterålen og dte unike landslapet, med høye fjell og storhav, midnattssol og nordlys, opplyser Sneen.

Frank Otto Olsen har tatt bildene som brukes på etikettene. Silje Lucie Borgvatn står bak bildet av "Mannen fra havet" som pryder både den røde og hvite vinen.

Vinsmaking

Sneen skriver i pressemeldingen at det var en plan om å avholde en vinsmaking i Vesterålen med lokale deltakende ganer. De skulle få lov til å smake seg gjennom et utvalg av viner, med mål om å finne de optimale vinene for Vesterålen.

Men Sneen fikk aldri realisert prosjektet, da korona-pandemien gjorde sitt inntog og skrinla alt av slike planer. Sneen hadde sett frem til å teste vin på vesterålingene.

– Målet er alltid å finne noe som faller i smak for de fleste. Det tror jeg vi har fått til, sier han.