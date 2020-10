Nyheter

Politiet måtte rykke ut til flere utesteder, deriblant på Myre, etter at flere personer lagde kvalm. Men også på hjemmefestene gikk det hett for seg i natt.

Åtte rapporter er kommet inn hvor politiet måtte bryte opp fester som gikk for høylytt for seg. Fire i Salten, en i Ofoten, to i Mosjøen, en i Vesterålen. Samtlige fikk beskjed om å dempe seg, og samtlige hørte etter, melder politiet.