Ordfører: – Jeg er blitt feilsitert

I et leserinnlegg publisert hos VOL og Bladet Vesterålen, som du kan lese ved å følge lenken under, trekker innsenderne frem at Øksnes kommunestyre har vedtatt at utbygger av Kjærlighetshaugen kan fravike rekkefølgebestemmelsene, og at dette er et sitat fra ordfører John Danielsen.

Det er styret i Sandvikbakkens Vel som har skrevet innlegget.

Ordføreren i Øksnes sier han er feilsitert på det aktuelle utsagnet.

– Jeg vet ikke hvem som har sagt akkurat dette, men jeg er blitt feilsitert, sier Danielsen.

Han ber nå om at de som er involvert og engasjert i denne saken, om å ta kontakt med ham for at det hele oppklares.

– I dette tilfellet er det reguleringsendring for området Kjærlighetshaugen som er bestilt av kommunestyret. Det må vi forholde oss til. Vi kan ikke gjøre noen ting før kommunestyret har gjort sitt vedtak rundt dette. Hvis noen er urolig om hva dette går ut på, så ta heller kontakt med meg, påpeker Øksnes-ordføreren.