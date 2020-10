Ber hundeeiere følge med

Nyheter

I en pressemelding fra Agria Dyreforsikring fremheves det at det nå er tid for sykdommen kennelhoste. Det er en samlebetegnelse for flere smittsomme luftveisinfeksjoner hos hunder, og kan komme som både virus og bakterier.

I likhet med hos mennesker, smitter også kennelhoste gjennom direkte kontakt med hunder og via dråpesmitte. Dråpesmitten kan ifølge pressemeldingen komme via hosting og nysing og ha en rekkevidde på noen meter.

Smitten er oftest størst i forbindelse med store samlinger, som hundeparker.

Veterinær Marte Ottesen sier i pressemeldingen at at hunden kan virke pigg, selv om den er smittet, men den kan hoste mye. Hundene blir som regel syke en ukes tid etter de har fått smitten, med en høylytt og hul hoste, som kan minne om at den har satt noe i halsen.

– Ved intensiv hoste kan noen hunder brekke seg til de kaster opp. Tilstanden forverres ofte på nattestid og ligner kikhoste hos barn, forklarer hun.

Hundeeiere som mistenker at deres firbeinte venn er smittet, anbefales å måle temperaturen på hunden. Hvis den ikke har feber (over 39 grader), eller har tegn til nedsatt allmenntilstand, går som regel plagene over om hunder får nok hvile.

Men om hunden er tungpustet, slapp og har feber, må veterinær oppsøkes.

– Da kan veterinær eventuelt ta røntgen av lungene og gi antibiotika. I noen tilfeller må hunden legges til overvåking, forteller dyrlegen.

I pressemeldingen opplyses det at også katter kan smittes av sykdommen. Har en både hun og katt, og en av dem er smittet, bør de ikke plasseres i samme rom under sykdommen.

Det finnes vaksine mot kennelhoste, som pressemeldingen opplyser bør tas årlig.