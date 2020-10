Mange saker avgjøres i forliksrådet

Nyheter

Initiativet til å få et felles forliksråd for regionen er det Per Erik Hagen, politiinspektør og namsmann, som tok. I etterkant har Vesterålen regionråd sitt arbeidsutvalg behandlet saken, og nylig var den oppe i kommunestyret i Sortland som var positive til ordningen. Hver kommune i Vesterålen og Lødingen må vedta at Vesterålen forliksråd skal opprettes. Den nye ordningen skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021.