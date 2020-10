Nytt smittetilfelle registrert i Sortland

Nyheter

Det melder kommuneoverlege Mette Røkenes i en pressemelding.

Tidligere onsdag ble det meldt om at Sortland hadde fått et nytt registrert tilfelle av covid-19, sykdommen som følger med korona-viruset.

– Bekrefter nok en smittet person i Sortland. Dette er også importert smitte, men ingen sammenheng mellom personene, skriver Røkenes.

Hun melder at det har vært utført smittesporing lokalt og at situasjonen er under kontroll. Folkehelseinstituttet skal utføre smittesporing på fly etter de rutinene som er fastlagt for det.

– Situasjonen er per i dag under kontroll. Personen følges opp av helsepersonell lokalt, opplyser Røkenes.

Hun ber spesielt personer som har reist med flybussen fra Evenes til Sortland den 17. oktober klokka 21 om å være obs på symptomer.

– De må ta kontakt med fastlege eller koronatelefonen i oppholdskommune hvis behov for rådgivning eller testing, skriver Røkenes.

Hun kommer også med oppfordring til å holde avstand, god håndhygiene og unngå unødvendig reising.

– Smitten brer seg i Norge nå og vi kan forvente lokalt utbrudd hver dag som helst. De blant Sortland befolkning som har symptomer, bes kontakte koronatelefonen for testing, slik at vi kan fange opp positive prøver så fort som mulig. Det er viktig å holde kontroll over smittesporingssituasjonen, melder kommuneoverlegen.