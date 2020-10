Enighet i lønnsoppgjøret for fiskeindustrien

Nyheter

I en pressemelding fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) går det frem at det er blitt enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i fiskeriindustribedriftene.

Partene har sittet i forhandlinger siden onsdag, og torsdag kom de til enighet. Oppgjøret samsvarer med det frontfaget kom til enighet om.

Ansatte i fiskeindustrien, som ifølge pressemeldingen omfatter 2.888 medlemmer i 112 ulike virksomheter, må vente til 1. mai før de får nytte av femtiøringen ekstra de får for hver time.

Minstelønnen går opp med 5,60 kroner i timen og er nå på 189,30. En fagarbeider får også en ekstra femtiøring i sitt tillegg, og vil fra 1. oktober tjene 12 kroner ekstra per time.

Ifølge pressemeldingen skal det også tas inn en ny bestemmelse i avtalen. Den går ut på at bedriftene ikke kan forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Ann-Solveig Sørensen har vært forhandlingsleder for NNN. Hun melder i pressemeldingen at de er fornøyd med å ha fått gjennom viktige krav for bransjen.

Forslaget skal til uravstemning, med 27. november som frist.