Nyheter

Også torsdag kan det være lurt å kle litt ekstra på seg om en skal oppholde seg utendørs.

Prognosene til yr.no tyder nemlig på at det torsdag skal bli en ny dag med fint, kaldt vær.

Meldingene går ut på at det blir noen timer, som de siste dagene, med et eller to plussgrader midt på dagen, men ellers dominerer minusgradene. Vinden vil komme fra nord og nordøst, og vil komme opp i et par sekundmeter på sitt meste.